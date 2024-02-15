"Рабочие получают до 500 тыс. тенге": глава КТЖ высказался о бастующих в Мангистау

Председатель правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев в кулуарах Сената 15 февраля 2024 года прокомментировал ситуацию с забастовками железнодорожников. Он заявил, что железнодорожники не получают 80-100 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили рассказать, почему не прислушиваются к жалобам бастующих в Мангистауской области железнодорожников.

"Такие факты ест, но мы должны смотреть на наши возможности. Мы можем повышать зарплаты только на процент инфляции. У нас более 600 подразделений. Мангистаусцы поднимают вопрос повышения зарплаты на 50-100%. Но, чтобы поднять им зарплату, я деньги откуда возьму? Эти же деньги должны быть в тарифе", – задался вопросом Нурлан Сауранбаев.

По его словам, из 600 подразделений бастует одна организация.

"Вы знаете, сколько зарплату получают рабочие? Монтер пути пятого разряда без высшего образования получает от 450 до 500 тыс. тенге. В ноябре он получил 520 тыс., а в декабре, с учетом премиальных, – 750 тыс. тенге. Я у вас спрашиваю, это хорошая зарплата для сельской местности? Я вам и показываю, что в Мангистауской области у рабочих – самые высокие зарплаты, потому что у них коэффициент 1,8. Покажите тех людей, которые заявляют, что получают 85-100 тыс. тенге", – указал он.

Глава КТЖ не подтвердил, что в компании рабочие получают по 100 тыс. тенге.

"Да, подтверждаю, есть наемные, которые выполняют не основные работы… А рабочие специальности, у нас такого нет, это 100%. Зарплата зависит от региона и коэффициента", – резюмировал Нурлан Сауранбаев.

Ранее глава КТЖ озвучил свою зарплату, но не назвал размер бонусов, которые выплатили по итогам 2023 года.