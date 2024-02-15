Досаев предложил жителю Алматы работу в акимате

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Ауэзовского района 15 февраля 2024 года предложил одному из жителей южной столицы работу в своем аппарате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Житель Ауэзовского района обратился к градоначальнику с вопросом по освещению, а в ответ услышал предложение о работе.

"Михаил, ты уже бросил дороги, теперь за освещение в городе взялся? Давай в аппарат акима выйдешь на работу? Я приглашал же. Ты отказываешься, но с удовольствием тебя примем на работу. Какие вопросы по освещению?" – спросил Ерболат Досаев.

В ответ мужчина попросил решить проблемы с освещением в микрорайонах №7 и №10 Ауэзовского района.

"Первый участок – микрорайон №7, от пр. Абая до столовой. Второй – в микрорайоне №10 вдоль домов №4 и №5. Эти вопросы ранее поднимал, даже записывался в акимат Ауэзовского района, мне давали сроки, но освещения так и нет", – отметил алматинец.

Аким района Абзал Егембердиев рассказал, что недавно по вышеназванным адресам проводили обход и свет горел. Однако пообещал проверить, почему в микрорайонах нет света.

"Световые точки, которые были построены за счет бюджета народного участия, к сожалению, пока на баланс акиматов не приняты. Мы приняли решение, чтобы все ранее построенные световые точки после аудита приняли на баланс. По домам №4 и №5 аким проверит сам. Если не горит, заменим", – добавил Ерболат Досаев.

В декабре 2023 года аким Алматы пообещал, что проблемы наружного освещения в городе полностью решат в 2025 году.