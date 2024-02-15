Безопасность и контроль: "Казахтелеком" обеспечил круглосуточным видеонаблюдением школы Алматинской области

Крупнейший телеком-оператор продолжает оснащать учебные заведения страны системой облачного видеонаблюдения. Только в Алматинской области "Казахтелеком" подключил к данной услуге уже больше 270 школ, сообщает Zakon.kz.

Если раньше требования по видеонаблюдению в школах носили лишь рекомендательный характер, то теперь все образовательные учреждения в обязательном порядке должны быть оснащены не только системами наблюдения, но и средствами оповещения, "тревожными кнопками", специализированной охраной и системами допуска. Ведь каждый родитель хочет быть уверенным в том, что пока их ребенок в школе, он в полной безопасности.

Фото: АО "Казахтелеком"

"В Алматинской области мы планируем подключить к системе облачного видеонаблюдения порядка 6 тыс. камер на объектах образования. На сегодня подключены уже более 3 тыс. камер, передача данных с которых проходит по защищенным каналам от камер до платформы Облачного видеонаблюдения компании с доступом для Центра оперативного управления Департамента полиции и дежурных частей территориальных органов внутренних дел", – рассказал директор департамента Pre Sale Дивизиона по корпоративному бизнесу АО "Казахтелеком" Алан Исақұл.

По его словам, срок хранения архивных данных на камерах – 30 дней. Также имеется возможность скачивания видеофайлов любого фрагмента с любой камеры.

Фото: АО "Казахтелеком"

На сегодняшний день телеком-оператор установил больше 40 тыс. камер видеонаблюдения по всему Казахстану в объектах образования, здравоохранения, общественных местах и подъездах многоквартирных домов. Их интеграция в Центре оперативного управления Департаментов полиции позволила не только повысить раскрываемость преступлений по горячим следам, но и проще выявлять разного рода правонарушения, что напрямую повлияло и на статистику. Если раньше из-за небольшого количества камер видеонаблюдения в среднем фиксировалось до 400 тыс. нарушений в год, то сейчас этот показатель достигает 3 млн по стране.



"Благодаря данной услуге, усилился контроль за пребыванием в школах посторонних лиц. Камеры, установленные на входе и выходе, в коридорах фиксируют любую нештатную ситуацию. В случае возникновения каких-либо конфликтов администрация школы, а при необходимости и родители учеников, смогут дать справедливую оценку происшедшему. Совместный проект с "Казахтелекомом" дал возможность осуществить вывод данных с видеокамер и просматривать их в режиме реального времени, а также архивировать данные на 30 дней. Так мы можем вовремя обнаружить опасность и принять соответствующие меры", – отметил начальник УМПС ДП Алматинской области Мурат Калиаскаров.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Казахтелеком" намерен и дальше продолжать интеграцию камер с Центрами оперативного управления Департаментов полиции. В приоритете по-прежнему будут объекты образования, здравоохранения и общественные места.

