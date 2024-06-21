Видеонаблюдение и высокоскоростной интернет в школах Алматинской области
Передача данных с камер видеонаблюдения проходит по защищенным каналам до платформы облачного видеонаблюдения "Казахтелеком" и с доступом для Центра оперативного управления Департамента полиции и территориальных органов внутренних дел. Сегодня к данной системе подключено порядка 6 тысяч школьных камер. Кроме того, благодаря реализации проекта школы в отдаленных районах также получили высокоскоростной интернет.
"Для вывода камер видеонаблюдения в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области нужна хорошая скорость передачи данных. Мы столкнулись с тем, что в 80 объектах образования не было технической возможности для данной услуги. В результате реализации проекта наши специалисты в 20 школах Алматинской области провели оптоволоконные линии связи, где скорость интернета составляет 100 Мбит/с, а в отдаленных районах там, где не было возможности проложить оптику, мы установили "радиомосты" в 60 учебных заведениях со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Теперь учебные заведения помимо облачного видеонаблюдения, могут пользоваться интернетом и подключать услуги телекоммуникаций". Главный специалист по продажам B2B/B2G Центра корпоративных продаж Алматы и Алматинской области ДКБ АО "Казахтелеком" Нурлан Боронбаев
Фото: АО "Казахтелеком"
"Благодаря данной услуге усилился контроль за пребыванием в школах посторонних лиц. Камеры, установленные на входах и выходах, в коридорах, фиксируют любую нештатную ситуацию и дают возможность полного контроля за обстановкой в школах". Директор КГУ "Алматинской областной научно-практический центр информационных технологий в сфере образования" Управления образования Алматинской области Марлен Аубакир
Фото: АО "Казахтелеком"
"В нашей школе установлена 101 камера, из них 77 – внутри здания, остальные –на территории школы. После установки видеокамер у нас сохраняются порядок и дисциплина. Мы видим, чем занимаются дети, как они проводят время на переменах, следим за посещаемостью. В случае возникновения каких-либо конфликтов администрация школы и родители учеников могут просмотреть видеозапись и дать справедливую оценку происшедшему". Директор средней школы №3 города Конаев Мира Абекенова
Фото: АО "Казахтелеком"
Срок хранения архивных видеоданных – 30 дней. Также имеется возможность скачивания видеофайлов любого фрагмента с любой камеры. Их интеграция в Центр оперативного управления Департаментов полиции позволяет проще выявлять правонарушения, а также повысить раскрываемость преступлений по горячим следам.
"Проект, реализованный "Казахтелекомом", дал возможность оперативно реагировать на внештатные ситуации и дать правовую оценку действиям педагогического состава в учреждениях образования области, вовремя выявлять опасность и принимать соответствующие меры". Начальник Управления информатизации и связи Департамента полиции Алматинской области Акылбек Толеуов
Фото: АО "Казахтелеком"
"Казахтелеком" намерен продолжить интеграцию камер в Центры оперативного управления Департаментов полиции по Казахстану. В приоритете по-прежнему объекты образования, здравоохранения и общественные места.