Видеонаблюдение и высокоскоростной интернет в школах Алматинской области

"Казахтелеком" завершает реализацию проекта по подключению к системе облачного видеонаблюдения учреждений образования Алматинской области. Более 360 школ региона благодаря наличию видеонаблюдения могут контролировать безопасность и выявлять разного рода нарушения.

Передача данных с камер видеонаблюдения проходит по защищенным каналам до платформы облачного видеонаблюдения "Казахтелеком" и с доступом для Центра оперативного управления Департамента полиции и территориальных органов внутренних дел. Сегодня к данной системе подключено порядка 6 тысяч школьных камер. Кроме того, благодаря реализации проекта школы в отдаленных районах также получили высокоскоростной интернет.

"Для вывода камер видеонаблюдения в ЦОУ Департамента полиции Алматинской области нужна хорошая скорость передачи данных. Мы столкнулись с тем, что в 80 объектах образования не было технической возможности для данной услуги. В результате реализации проекта наши специалисты в 20 школах Алматинской области провели оптоволоконные линии связи, где скорость интернета составляет 100 Мбит/с, а в отдаленных районах там, где не было возможности проложить оптику, мы установили "радиомосты" в 60 учебных заведениях со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Теперь учебные заведения помимо облачного видеонаблюдения, могут пользоваться интернетом и подключать услуги телекоммуникаций". Главный специалист по продажам B2B/B2G Центра корпоративных продаж Алматы и Алматинской области ДКБ АО "Казахтелеком" Нурлан Боронбаев

Требования безопасности обязывают все образовательные учреждения иметь системы наблюдения, тревожную кнопку, охрану и системы допуска.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Благодаря данной услуге усилился контроль за пребыванием в школах посторонних лиц. Камеры, установленные на входах и выходах, в коридорах, фиксируют любую нештатную ситуацию и дают возможность полного контроля за обстановкой в школах". Директор КГУ "Алматинской областной научно-практический центр информационных технологий в сфере образования" Управления образования Алматинской области Марлен Аубакир