Когда введут в эксплуатацию дорогу Астана – Алматы, рассказал Карабаев

Министр транспорта РК Марат Карабаев в кулуарах Сената 15 февраля 2024 года рассказал, когда введут в эксплуатацию дорогу Астана – Балхаш – Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, Астана – Балхаш – Алматы в этом году из 768 км по территории дан проезд.

"Что такое проезд? Это значит нижний слой асфальта, по которому машины могут проезжать. Нам остается верхний слой асфальта уложить, то есть покрытие уже. Поручение дано, наша задача в этом году – обеспечить ввод в эксплуатацию", – отметил Марат Карабаев.

Он отметил, что по этим участкам были отдельные иностранные подрядные организации, которые, привлекая собственные займы, не исполняли свои подрядные обязательства.

"Две иностранные подрядные организации были, которые в 2019 году выиграли тендер, и с ними был расторгнут договор уже в 2021 году за неисполнение своих обязанностей. А срок определения новых подрядных организаций и начало работы ими – это значительное время заняло. Вот такого рода проблемы были. В связи с этим это существенно повлияло на срок сдачи данного коридора. Безусловно, я обещаю обеспечить ввод в эксплуатации данных участков", – резюмировал Карабаев.

28 декабря 2023 года сообщалось, что до конца 2024 года планируется завершение проекта с обеспечением движения по всем четырем полосам движения.