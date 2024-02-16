Связана ли нищета с уровнем суицида среди мужчин Казахстана, посчитали эксперты
Существует мнение, что бедность среди мужчин склоняет их к суициду – мужчины среднего возраста, принадлежащие к низким слоям общества, в 10 раз чаще совершают самоубийства, чем их богатые ровесники.
Среди регионов наиболее высокие показатели мужского суицида на 100 тыс. населения в Акмолинской области (27,6 случая), ВКО (24,6) и СКО (24,3), говорится в расчетах Института экономических расследований.
Наиболее низкие показатели мужского суицида зафиксированы в Алматы (7,1 случая), Атырауской (8 случаев) и Мангистауской (8,5 случая) областях.
По определению Всемирной организации здравоохранения, суициды являются своеобразным индикатором социально-экономического благополучия, высокий уровень суицидов отражает кризис в обществе. Чаще всего предпосылкой суицида среди населения является дискриминация и нищета.
Несмотря на сокращение уровня нищеты с 47% в 2001 году до 5,2% в 2022 году, наиболее уязвимые слои населения в Казахстане продолжают испытывать бедность и сохраняющуюся уязвимость. Это особенно актуально в отношении жителей в сельской местности, в частности, в семьях, где имеются безработные, многодетные семьи или люди с инвалидностью.
"За последние 20 лет в сокращении бедности весомую роль сыграли Атырауская (в 17 раз), Алматинская (в 16 раз), Жамбылская (в 14 раз) и Кызылординская (в 13 раз) области. Меньше всего сокращение бедности наблюдается в городах Алматы и Астана, а также СКО (в 4 раза)".
По итогам 2022 года высокий уровень нищеты среди населения зафиксирован в Туркестанской (9,7%) и Мангистауской (8,1%) областях, а также в городе Шымкент (6,6%).
Исходя из анализа данных по уровню бедности и суицида среди мужчин, эксперты Института экономических исследований пришли к выводу, что нет прямой взаимосвязи влияния бедности на уровень суицида.
"При этом не исключено, что низкие показатели суицидов в регионах с высокими показателями бедности связаны с фактами сокрытия реальной причины смерти человека по религиозным и иным причинам. Однако ясно одно: развитие национальной экономики напрямую зависит от способности государства быстро проводить работу по обучению / переобучению граждан новым востребованным профессиям, что позволит сократить уровень безработицы и нищеты (особенно в сельской местности)", – пишут эксперты.
В последнее время в СМИ не проходила информация у суицида среди мужчин. Однако недавно мы писали о том, как карагандинку спасли от необратимого шага.