Связана ли нищета с уровнем суицида среди мужчин Казахстана, посчитали эксперты

Если проанализировать уровень суицида среди казахстанских мужчин, то выясняется, что мужчины в сельской местности совершают суицид в 3,5 раза чаще, чем сельские женщины, и на три случая больше, чем мужчины, проживающие в городах, сообщает Zakon.kz.

Существует мнение, что бедность среди мужчин склоняет их к суициду – мужчины среднего возраста, принадлежащие к низким слоям общества, в 10 раз чаще совершают самоубийства, чем их богатые ровесники.

Среди регионов наиболее высокие показатели мужского суицида на 100 тыс. населения в Акмолинской области (27,6 случая), ВКО (24,6) и СКО (24,3), говорится в расчетах Института экономических расследований.

Наиболее низкие показатели мужского суицида зафиксированы в Алматы (7,1 случая), Атырауской (8 случаев) и Мангистауской (8,5 случая) областях.

По определению Всемирной организации здравоохранения, суициды являются своеобразным индикатором социально-экономического благополучия, высокий уровень суицидов отражает кризис в обществе. Чаще всего предпосылкой суицида среди населения является дискриминация и нищета.

Несмотря на сокращение уровня нищеты с 47% в 2001 году до 5,2% в 2022 году, наиболее уязвимые слои населения в Казахстане продолжают испытывать бедность и сохраняющуюся уязвимость. Это особенно актуально в отношении жителей в сельской местности, в частности, в семьях, где имеются безработные, многодетные семьи или люди с инвалидностью.

"За последние 20 лет в сокращении бедности весомую роль сыграли Атырауская (в 17 раз), Алматинская (в 16 раз), Жамбылская (в 14 раз) и Кызылординская (в 13 раз) области. Меньше всего сокращение бедности наблюдается в городах Алматы и Астана, а также СКО (в 4 раза)".

По итогам 2022 года высокий уровень нищеты среди населения зафиксирован в Туркестанской (9,7%) и Мангистауской (8,1%) областях, а также в городе Шымкент (6,6%).

Исходя из анализа данных по уровню бедности и суицида среди мужчин, эксперты Института экономических исследований пришли к выводу, что нет прямой взаимосвязи влияния бедности на уровень суицида.



"При этом не исключено, что низкие показатели суицидов в регионах с высокими показателями бедности связаны с фактами сокрытия реальной причины смерти человека по религиозным и иным причинам. Однако ясно одно: развитие национальной экономики напрямую зависит от способности государства быстро проводить работу по обучению / переобучению граждан новым востребованным профессиям, что позволит сократить уровень безработицы и нищеты (особенно в сельской местности)", – пишут эксперты.

В последнее время в СМИ не проходила информация у суицида среди мужчин. Однако недавно мы писали о том, как карагандинку спасли от необратимого шага.