Динара Закиева высказалась о суицидах среди несовершеннолетних
На встрече, которая состоялась 20 сентября 2024 года под председательством государственного советника Ерлана Карина, представители различных ведомств обсуждали предотвращение, выявление и работу с причинами самоубийств.
"Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте – 11-13 лет. Основные причины – одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети. В этой связи обсуждались вопросы кибербезопасности", – написала Закиева на своей странице в Facebook.com.
Она рассказала, что в 2024 году сотрудники Минкультуры выявили 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид. Из которых в результате удалены 19 материалов. Также, по ее словам, были обнаружены 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилие, из которых ограничено 56 интернет-ресурсов, а также направлены уведомления по 101 материалу.
"В эти дни министерство культуры и информации связалось с представителями Telegram и Meta по удалению всех групп с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей", – подчеркнула Закиева.
Омбудсмен добавила, что участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи.
"К мерам профилактики однозначно относится создание инструментов самообращения. Поэтому с Минцифры работаем над повышением качества работы контакт-центра 111, куда в том числе все чаще обращаются дети. Недавно после обращения девочки с суицидальными намерениями, установлено, что она подвергается насилию. Подозреваемый задержан, идет следствие", – рассказала уполномоченный.
Она поделилась статистикой – за 11 месяцев поступило 1237 обращений по вопросам психоэмоционального состояния и суицидальных намерений, а также 75 тыс. звонков.
Закиева отметила, что на совещании также обсудили работу с детьми в школах:
- в первую очередь, это обучение навыкам обеспечения личной безопасности. С сентября 2024 года во всех школах ввели уроки безопасности, над которыми в течение года мы работали с Комитетом по охране прав детей. Всего 130 уроков. Также в 110 школах началось пилотное внедрение антибуллинговой программы KIVA, которую со следующего года начнут внедрять во все школы.
- одно из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия – работа Центров психологической поддержки. Их открыли летом 2024 года в соответствии с новым законом.
"Практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать. Или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку. В целом они замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", – пояснила омбудсмен.
Она подчеркнула, что с января во всех школах будет один психолог на 500 детей. Сейчас такой специалист должен работать с минимум 1500 учеников.
"В ходе совещания также подняли проблему отношения акиматов к этой деятельности. Не все регионы обеспечили качественную работу центров – не укомплектованы кадры, не начали взаимодействие со школами, отсутствуют графики работы со школами и психологами. В частности, есть вопросы в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Туркестанской областях. Во время поездок в регионы я объезжаю Центры, разъясняю задачи и проверяю их готовность к работе", – сказала Закиева.
Она отметила, что в профилактике суицида очень важно взаимодействие с системой здравоохранения. По ее словам, в 2024 году приняты совместные приказы и алгоритмы для работы.
"На совещании отметили, что, к сожалению, в регионах не знают ни об алгоритме, ни о приказах. Также есть вопросы к деятельности Молодежных центров здоровья, работающих с детьми от 10 лет, но в основном по самообращению, что снижает охват детей, нуждающихся в помощи. Все эти структуры поручено проверить прокуратуре. Есть еще вопросы, которые сейчас решаются, в том числе по укреплению структуры охраны прав детей, увеличению числа сотрудников опеки и улучшению работы ИДН. Вместе с тем было отмечено, что на центральном уровне в 2023-2024 годах приняты все необходимые законы, комплексный план, приказы. Сейчас главное – качественная работа акиматов по внедрению всех предусмотренных решений", – написала уполномоченный.
Она добавила, что на совещании обсудили оперативное реагирование на происходящее, а также проработали все необходимые меры для эффективного внедрения системных решений. В результате Ерлан Карин отметил, что встречи с госорганами по профилактике суицидов среди несовершеннолетних будет проводить ежемесячно и контролировать каждый шаг исполнения всех принятых решений.
Напомним, 21 сентября стало известно, что в Алматы погибла школьница. Она упала с балкона 13 этажа в одном из ЖК мегаполиса.