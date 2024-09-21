Динара Закиева высказалась о суицидах среди несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева поделилась итогами совещания, посвященного проблемам суицида среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

На встрече, которая состоялась 20 сентября 2024 года под председательством государственного советника Ерлана Карина, представители различных ведомств обсуждали предотвращение, выявление и работу с причинами самоубийств.

"Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте – 11-13 лет. Основные причины – одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети. В этой связи обсуждались вопросы кибербезопасности", – написала Закиева на своей странице в Facebook.com.

Она рассказала, что в 2024 году сотрудники Минкультуры выявили 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид. Из которых в результате удалены 19 материалов. Также, по ее словам, были обнаружены 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилие, из которых ограничено 56 интернет-ресурсов, а также направлены уведомления по 101 материалу.

"В эти дни министерство культуры и информации связалось с представителями Telegram и Meta по удалению всех групп с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей", – подчеркнула Закиева.

Омбудсмен добавила, что участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи.

"К мерам профилактики однозначно относится создание инструментов самообращения. Поэтому с Минцифры работаем над повышением качества работы контакт-центра 111, куда в том числе все чаще обращаются дети. Недавно после обращения девочки с суицидальными намерениями, установлено, что она подвергается насилию. Подозреваемый задержан, идет следствие", – рассказала уполномоченный.

Она поделилась статистикой – за 11 месяцев поступило 1237 обращений по вопросам психоэмоционального состояния и суицидальных намерений, а также 75 тыс. звонков.

Закиева отметила, что на совещании также обсудили работу с детьми в школах:

в первую очередь, это обучение навыкам обеспечения личной безопасности. С сентября 2024 года во всех школах ввели уроки безопасности, над которыми в течение года мы работали с Комитетом по охране прав детей. Всего 130 уроков. Также в 110 школах началось пилотное внедрение антибуллинговой программы KIVA, которую со следующего года начнут внедрять во все школы.

одно из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия – работа Центров психологической поддержки. Их открыли летом 2024 года в соответствии с новым законом.

"Практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать. Или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку. В целом они замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", – пояснила омбудсмен.

Она подчеркнула, что с января во всех школах будет один психолог на 500 детей. Сейчас такой специалист должен работать с минимум 1500 учеников.

"В ходе совещания также подняли проблему отношения акиматов к этой деятельности. Не все регионы обеспечили качественную работу центров – не укомплектованы кадры, не начали взаимодействие со школами, отсутствуют графики работы со школами и психологами. В частности, есть вопросы в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Туркестанской областях. Во время поездок в регионы я объезжаю Центры, разъясняю задачи и проверяю их готовность к работе", – сказала Закиева.

Она отметила, что в профилактике суицида очень важно взаимодействие с системой здравоохранения. По ее словам, в 2024 году приняты совместные приказы и алгоритмы для работы.

"На совещании отметили, что, к сожалению, в регионах не знают ни об алгоритме, ни о приказах. Также есть вопросы к деятельности Молодежных центров здоровья, работающих с детьми от 10 лет, но в основном по самообращению, что снижает охват детей, нуждающихся в помощи. Все эти структуры поручено проверить прокуратуре. Есть еще вопросы, которые сейчас решаются, в том числе по укреплению структуры охраны прав детей, увеличению числа сотрудников опеки и улучшению работы ИДН. Вместе с тем было отмечено, что на центральном уровне в 2023-2024 годах приняты все необходимые законы, комплексный план, приказы. Сейчас главное – качественная работа акиматов по внедрению всех предусмотренных решений", – написала уполномоченный.

Она добавила, что на совещании обсудили оперативное реагирование на происходящее, а также проработали все необходимые меры для эффективного внедрения системных решений. В результате Ерлан Карин отметил, что встречи с госорганами по профилактике суицидов среди несовершеннолетних будет проводить ежемесячно и контролировать каждый шаг исполнения всех принятых решений.

Напомним, 21 сентября стало известно, что в Алматы погибла школьница. Она упала с балкона 13 этажа в одном из ЖК мегаполиса.



