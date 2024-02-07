Стаи волков пугают жителей СКО

Жители СКО все чаще видят следы волков неподалеку от населенных пунктов. На домашний скот хищник пока не нападает, но охотники уже находили косуль, разодранных рядом с населенными пунктами, сообщает Zakon.kz.

Роликами с места нападений на косуль жители делятся в социальной сети, отмечает Astana TV.

"Мы обнаружили труп косули. Рядом следы вот такого размера. Косулю мы отсюда забрали. Короче жуть. Теперь смотрим. Шейный позвонок – она еще теплая. Вот кровь", – рассказал житель СКО.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира успокаивают – опасаться людям нечего. В регионе официально не зарегистрировано ни одного факта прихода волков.

"На территории области согласно учету, который проводится в феврале – марте, опять же по результатам прошлого года волк не установлен. Но, учитывая, что мы граничим с областями, в которых волк обитает, не исключены заходы, не исключено появление волка. А учитывая, в принципе, что кормовая база для хищников очень хорошая – те же косули, те же кабаны. Поэтому считать его угрозой ни в коей мере нельзя. Просто документально, что волк "зашел", у нас пока нет". Руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО

Ранее сообщалось, что утром 21 декабря на окраине Каркаралинска волк напал на людей. По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, в Центральную районную больницу с укусами животного обратились две женщины. Подробности по ссылке.

