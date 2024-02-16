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Китайцы стали чаще приезжать в Казахстан

Казахстан Китай туризм Фото: pixabay
После введения взаимного безвизового режима с Китаем в Казахстан стали чаще приезжать китайцы, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев на расширенной коллегии ведомства. По его словам, на сегодня действует безвизовый режим с 82-мя странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия.

"Мы видим значительный рост посетителей из этих стран. Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз – с 18 до 217 тысяч. После введения 14-дневного безвизового режима отмечается троекратный рост посетителей из Индии: с 28 тысяч человек в 2022 году до 78 тысяч человек в 2023 году".Ермек Маржикпаев
Китайцы стали чаще приезжать в Казахстан

Фото: пресс-служба Министерства туризма и

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Теперь для пересечения границы Казахстана с Китаем с собой необходимо иметь паспорт и сохранить транспортный билет. О том, какие плюсы несет открытие безвиза, рассказал главный эксперт КИСИ Адиль Каукенов.

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