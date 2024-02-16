С 1 марта в Казахстане стартует новая ипотечная программа: названы условия

Новую ипотечную программу "Отау" запускают в Казахстане с 1 марта. С этого дня и до 30 апреля включительно казахстанцы смогут подать заявку на участие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Программа "Отау" рассчитана на 7 лет. За этот период обзавестись собственным жильем смогут 50 тыс. казахстанцев.



Условия программы



первоначальный взнос – от 20%;

ставка по кредиту – 9% (ГЭСВ от 9,2%);

срок кредита – до 19 лет.



Кто сможет стать участником

действующие вкладчики "Отбасы банка", в том числе стоящие в очереди на жилье;

имеющие депозит в "Отбасы банке" со сроком не менее 18 месяцев;

имеющие на сберегательном счету минимальную сумму накоплений не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;

возрастные ограничения – от 18 до 63 лет включительно;

отсутствие жилья у участника программы и членов его семьи в течение последних 5 лет;

наличие прописки при приобретении жилья в Алматы и Астане.

"Программа "Отау" ориентирована на обеспечение жильем работающей молодежи, молодых семей, вкладчиков "Отбасы банка". Это значит, что ежегодно больше половины займов будут выделяться на доступное кредитование казахстанцев в возрасте до 35 лет включительно. Каждый год на финансирование программы мы планируем направлять 150 млрд тенге. Это будут собственные средства "Отбасы банка" и заимствованные на казахстанском финансовом рынке деньги", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Заявки будут принимать на портале otbasybank.kz, время подачи не имеет значения. После того, как прием заявок завершится, автоматически будет сформирован список участников. В него войдут те, кто наберет больше всего баллов.

За что будут начисляться баллы

за размер вознаграждения по вкладу – 5 баллов за каждые 1 000 тенге;

за срок вклада – 5 баллов за каждый год действия вклада;

за наличие зарегистрированного брака – 10 баллов;

за наличие детей – 50 баллов вне зависимости от количества.

Если количество баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Те, кто увидит себя в списке участников программы "Отау", сможет в течение 40 рабочих дней подать кредитную заявку. При положительном одобрении займа кредитная заявка будет действовать в течение 6 месяцев. За это время участник программы должен будет найти жилье, получить заем и выкупить его.

Какая сумма займа выдается и какое жилье можно купить

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане – до 30 млн тенге. В остальных регионах – до 18 млн тенге.

В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах купить можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК. Во всех остальных населенных пунктах купить можно любое жилье.

Первичное жилье участник программы сможет купить только на портале otbasybank.kz, чтобы не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне запуска новой жилищной программы.

Перед размещением на данной платформе каждый объект будет проходить процесс согласования стоимости на основании текущих рыночных цен на жилье. Если она соответствует рынку, то с застройщиком будет заключено соглашение о реализации данного жилья с фиксированием цены за 1 кв. метр.

Для максимальной прозрачности список участников программы (с согласия заемщиков) будет публиковаться на сайте "Отбасы банка".