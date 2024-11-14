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Путников спасли из снежного заноса в Жетысуской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 07:35 Фото: pixabay
Ночью 14 ноября на автодороге в Алакольском районе спасатели помогли путникам выбраться из снежного заноса, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧСК Казахстана, это случилось на автодороге республиканского значения Кабанбай – Ушбулак. Там в снежном заносе застрял автомобиль с людьми. Незамедлительно выехавшие на место спасатели вызволены из снежного плена машину, в которой находились четыре человека.

В медицинской помощи они не нуждались. Их сопроводили до ближайшего населенного пункта.

"МЧС призывает строго соблюдать правила безопасности. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах", – говорится в сообщении.

А в Акмолинской области спасатели и полицейские не дали мужчине провалиться под лед.

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