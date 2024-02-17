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Законодательство РК

В пяти городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Балхаше, Караганде, Темиртау, Актобе и Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана.

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