В нескольких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
По прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются во вторник 27 февраля в Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау, сообщает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики дали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля.
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