В нескольких городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

По прогнозу синоптиков неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются во вторник 27 февраля в Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау, сообщает Zakon.kz

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