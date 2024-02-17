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В Экибастузе снесли ледник, который появился в степи после коммунальной аварии

В Экибастузе снесли ледник, который появился в степи после коммунальной аварии Фото: Instagram.com/ekibastuz_live/
В соцсетях появилось фото, как экскаватор разбивает ледяную глыбу, возникшую после аварии на горводоканале под Экибастузом. Местную достопримечательность решили убрать из-за опасности обрушения, сообщает Zakon.kz


Как выяснилось ледяная пещера стала реальной достопримечательностью экибастузцев. Многие успели съездить и сфотографироваться на ее фоне, а те кто не успел выразили свое недовольство в соцсетях.

  • Я не успела съездить и сделать фото
  • Здравствуйте. сегодня с детьми поехал, полиция стоит, не подпускают ближе 100 метров
  • И чем он вам мешал . Единственная достопримечательность и то снесли . Может вы что то построите взамен???? Чтоб люди могли фотографироваться.

А кто-то из подписчиков назвал ледник памятником великой коррупции и позорным памятником горводоканалу.

Ранее мы писали, что журналист, автор YouTube-канала "Обожаю" Асхат Ниязов накануне, 14 февраля 2024 года, на своей странице в Instagram опубликовал видео с красивым ледником, на который наткнулся случайно, когда ехал в Экибастуз.

По словам журналиста, это чудо техногенного происхождения.

"Я так понимаю, образовался этот ледник после аварии в Экибастузе. Просто представьте, сколько воды вылилось, ведь подпитка из дырявой трубы идет до сих пор!" – написал Асхат Ниязов.

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Елена Вебер
Экибастуз
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