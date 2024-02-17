В Экибастузе снесли ледник, который появился в степи после коммунальной аварии
Как выяснилось ледяная пещера стала реальной достопримечательностью экибастузцев. Многие успели съездить и сфотографироваться на ее фоне, а те кто не успел выразили свое недовольство в соцсетях.
- Я не успела съездить и сделать фото
- Здравствуйте. сегодня с детьми поехал, полиция стоит, не подпускают ближе 100 метров
- И чем он вам мешал . Единственная достопримечательность и то снесли . Может вы что то построите взамен???? Чтоб люди могли фотографироваться.
А кто-то из подписчиков назвал ледник памятником великой коррупции и позорным памятником горводоканалу.
Ранее мы писали, что журналист, автор YouTube-канала "Обожаю" Асхат Ниязов накануне, 14 февраля 2024 года, на своей странице в Instagram опубликовал видео с красивым ледником, на который наткнулся случайно, когда ехал в Экибастуз.
По словам журналиста, это чудо техногенного происхождения.
"Я так понимаю, образовался этот ледник после аварии в Экибастузе. Просто представьте, сколько воды вылилось, ведь подпитка из дырявой трубы идет до сих пор!" – написал Асхат Ниязов.