В Уральске 300 человек с инвалидностью в морозы остались без транспорта

Людям с инвалидностью в Уральске 16 февраля 2024 года пришлось воспользоваться обычным такси втридорога. Водители инватакси "Белый парус" не вышли на линию из-за того, что им до сих пор не выплатили зарплату за январь, сообщает Zakon.kz.

Услугами инватакси в Уральске пользуются маломобильные граждане, незрячие, а также дети с ДЦП. Всего услугами специального транспорта в городе пользуется 300 человек.

"Взрослые работают в госучреждениях, пользуются услугами инватакси ежедневно - утром и вечером. Мамы особенных детей также каждый день возят их на занятия в школу, на лечебную физкультуру, – рассказала председатель ОО "Арба" Гульмира Батпакулова. – Сейчас люди остались без средства передвижения – инватакси, которое им крайне необходимо".

В адрес ОО "Арба" и депутата областного маслихата Мереке Габдуалиева люди, пользующиеся услугами специального транспорта, написали уже больше десятка заявлений, в каждом из них - просьба помочь восстановить службу инватакси.

Корреспондент Zakon.kz созвонилась с двумя женщинами, которые передвигаются на колясках и пользуются услугами инватакси, чтобы добираться на работу. Обе они настоятельно просили не называть их имена и фамилии в материале, так как боятся давления со стороны Управления занятости и социальной защиты города - из-за жалоб в СМИ, как они пояснили, им могут задерживать очередь на инвалидные коляски, а также получение памперсов.

Галия и Назира (имена женщин изменены - прим. авт.) пользуются услугами инватакси, каждый день с понедельника по пятницу ездят на нем на работу.

"Вчера инватакси не вышло на линию, и мне пришлось добираться за свой счет туда и обратно. За каждую поездку я заплатила по 1500 тенге. Это для меня очень дорого. Зарплата у меня небольшая, на платном такси добираться на работу каждый день я не смогу", – рассказала Галия.

Назира смогла уехать на работу из Зачаганска в центр города на инватакси, а вот назад за поездку ей пришлось заплатить 2000 тенге.

"Вечером водители инватакси не выехали на работу. За мной машина не приехала. Диспетчер даже не предупредила меня, что нашего автомобиля не будет. Позже я выяснила, что их работники прекратили работать, потому что им не выплатили зарплату за январь. Они как будто забастовку сделали. Мне пришлось при таком гололеде и морозе вызывать такси. Коляска у меня не собирается, у меня нет обеих ног, ездить на обычной легковой машине мне неудобно, мне нужна спецмашина. Я работаю, потому что у нас с мужем есть ипотека. Но ездить каждый день на работу за 4000 тенге - туда и обратно – я не могу", – поделилась Назира.

Маломобильные граждане, письменно обратившиеся к депутату областного маслихата Мереке Габдуаливу, сообщают, что водители ТОО "Белый парус" мотивируют свои действия "невыплатой заработной платы работодателем".

"Невыход на работу в законодательстве именуется "забастовкой"! В Уральске произошла забастовка водителей "Белого Паруса"? Почему местная власть бездействует? На диспетчерской сидят два человека ! Родители звонят часами, чтобы сделать заказ инватакси!" – возмутился на своей странице в соцсетях депутат областного маслихата Мереке Габдуалиев.

Директор ТОО "Белый парус" Мирас Карабинов подтвердил, что вчера, 16 февраля 2024 года, водители инватакси не вышли на работу. Сегодня, 17 февраля, услуги инватакси людям с инвалидностью также не доступны.

Водители отказались работать на маршрутах, потому что фирма не выплатила им зарплату за январь.

"У нас возникли проблемы с программным обеспечением при сдаче отчетов в Управление занятости и социальной защиты, из-за этого у нас возникла задержка с зарплатой. Мы сами затянули сдачу отчетов - смогли сдать их только 12 февраля. В понедельник наши водители уже получат зарплату и с утра выйдут на работу", – пояснил корреспонденту Zakon.kz Мирас Карабинов.

Он категорично заявил, что забастовки водителей на предприятии не было. Они просто не вышли на работу после обеда.

"С утра было холодно, я просил наших водителей, чтобы они вышли на работу на три часа - доставили людей с инвалидностью на работу, в Центр гемодиализа, так как тем тяжело добираться самостоятельно. Но вечером развозить людей на инватакси наши работники уже не согласились", – рассказал Мирас Карабинов.

По его словам, в инватакси работают 48 водителей на 39 автобусах и 9 спецмашинах. Всего услугами "Белого паруса" пользуются около 600 человек, из них 300 – это люди на колясках, а остальные - люди с инвалидностью по зрению и дети с особенностями в развитии. Ежедневно инватакси в Уральске перевозит до 300 человек – на работу, на лечение, учебу.

Мирас Карабинов пояснил, что инватакси работает с 07:00 до 20:00. Есть дежурные машины, которые могут отвезти человека в аэропорт или встретить с поезда на автовокзале. Для людей с инвалидностью услуги инватакси предоставляются бесплатно. Их поездки оплачивает городской бюджет.