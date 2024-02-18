Миллионы долларов получил Казахстан безвозмездно от Всемирного банка

В Астане состоялся официальный запуск гранта Пандемического фонда, сообщает Zakon.kz.

По информации Минздрава РК, средства из Пандемического фонда будут направлены для решения задач системы здравоохранения страны в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования, а также обучения персонала.



"Страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку Министерству здравоохранения Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов сроком на три года.

Ранее сообщалось, что новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля высказалась о своей предшественнице на этом посту Ажар Гиният.