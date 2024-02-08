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Новая глава Минздрава оценила работу Ажар Гиният

Новая глава Минздрава оценила работу Ажар Гиният Фото: primeminister.kz / senate.parlam.kz
Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля высказалась о своей предшественнице на этом посту Ажар Гиният, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова рассказала, что встречалась с Ажар Гиният после своего назначения.

"Мы коллеги, очень много лет вместе работаем. На каждом этапе у каждого руководителя ведомства бывают свои определенные задачи. Ажар Гиниятовна пришла в период вспышки ковида в стране, и вся ее деятельность была направлена на оперативное управление. Вместе с тем сегодня мы видим вакциноуправляемые инфекции, но у нас весь 2023 год проходил под эгидой работы с ВОЗ. Мы ее опыт, конечно, будем использовать. Я думаю, она останется работать в системе здравоохранения".Ажар Гиният

Журналисты поинтересовались, не давала ли Ажар Гиният какие-либо советы своей преемнице на посту министра.

"Каких-то определенных советов – нет. В принципе, по мере работы вы увидите ситуацию в аппарате и так далее. Если будут какие-то вопросы, я всегда готова, в любое время (могу обратиться за советом. – Прим. ред.). Все пожелания будут учтены. Ажар Гиниятовна достойно выполнила те задачи, которые были возложены на нее".Акмарал Альназарова

Акмарал Альназарова также рассказала о своих первых шагах в качестве министра здравоохранения. Она отметила, что в качестве сенатора поднимала разные вопросы, в том числе касающиеся трансплантологии. Это, по ее мнению, одна из приоритетных проблем, которой она собирается заняться безотлагательно.

"Около четырех тысяч пациентов сегодня ждут органы. Органное донорство, к сожалению, все еще не может приобрести такие масштабы, которые необходимы".Акмарал Альназарова

Второй важный момент – это укрепление медико-санитарной помощи. Чем крепче ПМСП, по мнению министра, тем меньше заболеваемости и смертности. Все профилактические мероприятия, которые направлены на здоровье населения, реализуют на уровне ПМСП.

"Но, к сожалению, по ПМСП сегодня есть ряд проблем, которые необходимо решать. Также есть вопросы по модернизации сельского здравоохранения. Это тоже поручение главы государства. Вчера прозвучала обоснованная критика в адрес Министерства здравоохранения, эти вопросы мы постарались проанализировать. Сегодня также запланирован ряд совещаний. Планируем провести ревизию на данных объектах".Акмарал Альназарова

6 февраля своим указом Касым-Жомарт Токаев назначил Акмарал Альназарову новой главой Минздрава.

Акмарал Альназарова родилась в 1971 году в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, доктор медицинских наук. Подробности биографии нового министра можно прочесть здесь.

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