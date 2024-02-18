Занятия отменили в школах и колледжах Астаны
Фото: Zakon.kz
В Астане учащихся школ и колледжей первой смены перевели на дистанционный формат обучения в понедельник, 19 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичное управление образования.
"В связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 февраля. Синоптики прогнозируют сильные заморозки и ветер.
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