Заморозки до -45: синоптики выпустили предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 19 февраля. Синоптики прогнозируют сильные заморозки и ветер, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз до -45°C и низовая метель. Ветер до 15-18 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер до 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз -35-39°C.

В Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 23 м/с. В Кызылорде ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах – низовая метель. Ветер до 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане – ветер до 15-20 м/с.

Днем в центре, на юго-западе, востоке Абайской области ожидается низовая метель. Ветер до 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. На юге, в горных районах области – туман. Ветер до 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.



С 21:00 18 февраля до 21:00 19 февраля по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК обратилось к гражданам с просьбой соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

