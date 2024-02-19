Рабство детей в Улытауской области: приемную мать задержали

Приемную мать, которая пять лет эксплуатировала усыновленных детей на хозяйственной ферме в Улытауской области, задержали сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева.

"Женщину, поработившую детей в Улытау, по результатам проведенной вчера работы задержали и водворили в ИВС", – написала она.

Ранее Динара Закиева сообщила, что в начале февраля в результате проверки мобильных групп областной прокуратуры и опеки выявили троих детей из одной семьи – одну девочку и двух мальчиков, которых патронатная семья взяла из детского дома в 2018 году, когда детям было 14, 12, 8 лет. Старших держали на своей ферме в 20 км от города и заставляли ухаживать за скотом. По словам омбудсмена, проехав на ферму, члены комиссии ужаснулись от условий проживания детей. Они были в синяках, шрамах, исхудавшие, уставшие, голодные, с потухшими глазами, грязные, в лохмотьях.