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В каких городах отменили школьные занятия 19 февраля

термометр Фото: pixabay
В нескольких городах Казахстана в связи с резким похолоданием отменили занятия для школьников, сообщает Zakon.kz.

В Семее из за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0 -11 классов 1 смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с погодными условиями учащиеся 0 -11 классов 1 смены и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены Костаная переводятся на онлайн-формат обучения.

В Астане учащихся школ и колледжей первой смены перевели на дистанционный формат обучения.

В Восточно-Казахстанской области в связи с сильными морозами занятия переводятся в дистанционный формат обучения/отменяются:

  • в Курчумском районе (в связи с понижением температуры от -34 до -52 занятия 19 февраля для 0-11 классов по всем 41 школам Курчумского района переводятся на ДО для учащихся 1 и 2 смены);
  • в Глубоковском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводиться в дистанционном формате);
  • в г. Алтай (в связи с понижением температуры занятия 19 февраля 2024 года в 0-11 классах в школах и 1-2 курсов колледжей района Алтай переводятся на дистанционное обучение.);
  • в г. Усть-Каменогорск (в связи с предстоящим резким понижением температуры наружного воздуха 19 февраля занятия для учащихся с 0 по 11 класс первой и второй смен проводятся дистанционно);
  • в Самарском районе (в связи с неблагоприятными погодными условиями все школы района переходят на дистанционный формат обучения);
  • в Уланском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате);
  • в Катон-Карагайском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате);
  • в г. Риддер (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате);
  • в Шемонаихинском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате);
  • в Тарбагатайском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате);
  • в Зайсанском районе (в связи с понижением температуры наружного воздуха для учащихся 0-11 классов 1 и 2 смены будут проводиться в дистанционном формате).

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