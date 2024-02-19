В каких городах отменили школьные занятия 19 февраля

В нескольких городах Казахстана в связи с резким похолоданием отменили занятия для школьников, сообщает Zakon.kz.

В Семее из за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0 -11 классов 1 смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с погодными условиями учащиеся 0 -11 классов 1 смены и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены Костаная переводятся на онлайн-формат обучения.

В Астане учащихся школ и колледжей первой смены перевели на дистанционный формат обучения.



В Восточно-Казахстанской области в связи с сильными морозами занятия переводятся в дистанционный формат обучения/отменяются: