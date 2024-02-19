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В Семее подвесной мост разошелся по швам

подвесной мост через реку Иртыш Фото: wikipedia
В Семее появились деформации в виде больших зазоров на мосту через реку Иртыш. Местные заявляют о расхождении в 15-20 см, сообщает Zakon.kz.

О деформационных швах информацию собрал Telegram-канал abainewskz. Тем временем местные публикуют видео с мостом. Автор видео рассказал, что специально приехал посмотреть на дефект. В описании видео говорится, что "мост разошелся по швам на 15-20 см".

@rv_erzhan

⚡️В Семее мост разошелся по швам на 15-20 см 😳

♬ оригинальный звук - rv_erzhan

По данным вышеуказанного Telegram-канала, полицейские провели "визуальное обследование состояния моста".

"По результатам обследования в адрес акимата было направлено предписание о необходимости очистки деформационных швов от наледи. Причиной расширения деформационных швов стало понижение температуры воздуха", – сообщили в ДП Абайской области.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог после осмотра сообщили, что размер зазоров – около 6-7 см.

"16 февраля при температуре воздуха -29°C были проведены визуальные осмотры деформационных швов и видимых конструкций опор подвесного моста представителями отдела ПТиАД. В результате обнаружены зазоры около 70 мм на опоре №1 и 60 мм на опоре №10 между гребнями деформационных швов", – говорится в сообщении городского акимата.

Специалисты оценили состояние опор моста как "удовлетворительное" и заявили, что не выявили угрозы обрушения. Также они пообещали осуществлять круглосуточное наблюдение за мостом при пониженных температурах.

К слову, из-за сильных морозов в понедельник, 19 февраля, занятия для учащихся 0 -11 классов 1 смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

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