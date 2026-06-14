Мужчина упал с подвесного моста в Семее

В ночь на 14 июня 2026 года сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал с подвесного моста в Семее в реку Иртыш, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, в службу 112 поступило сообщение о падении человека в воду с подвесного моста через реку Иртыш.

"На место происшествия оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Для поисково-спасательных работ были задействованы лодки и беспилотный летательный аппарат (дрон). В результате оперативно проведенных поисковых мероприятий гражданин 1999 года рождения был обнаружен и спасен в районе Бобровки на реке Иртыш".

Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.

Ранее тело рыбака нашли в 100 метрах от места утопления в Атырауской области.