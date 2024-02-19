На 50 млн тенге оштрафовали крупное ТОО за загрязнение реки Ульба

В январе 2024 года завершена внеплановая проверка в отношении Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО "Казцинк" по факту загрязнения реки Ульба в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, в ходе проведения внеплановой проверки отобранные специалистами Департамента экологии пробы сточных вод показали превышение по марганцу в 4,5 раза.

"Также установлено, что в результате ненадлежащей эксплуатации очистных сооружений происходят многочисленные изливы в реку Ульба. По итогам внеплановой проверки на ТОО "Казцинк" наложен административный штраф в размере 50 млн тенге", – говорится в сообщении.

Также ТОО "Казцинк" выдано предписание об устранении нарушений.

Материал по теме Petrosun оштрафовали на полмиллиарда тенге

20 декабря 2023 года стало известно, что в Атырауской области двух крупных недропользователей оштрафовали почти на 11 млрд тенге за нарушения экологического законодательства.