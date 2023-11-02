Движение по мосту через реку Ульба в ВКО временно закрыли

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Из-за поднятия уровня воды в реке Ульба во время дождей частично подмыло регуляционные сооружения моста через реку по малой объездной автодороге от УМЗ-Атамановский остров, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: