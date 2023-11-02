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Движение по мосту через реку Ульба в ВКО временно закрыли

закрытые дороги Фото: пресс-служба ДП ВКО
Из-за поднятия уровня воды в реке Ульба во время дождей частично подмыло регуляционные сооружения моста через реку по малой объездной автодороге от УМЗ-Атамановский остров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП ВКО, для безопасности принято комиссионное решение о временном закрытии движения через мост до проведения экспертных заключений.

Отмечается, что установлены посты полиции, запрещающий знаки, ограждающие блоки.

В августе сообщалось, что дорога до МЦПС "Хоргос" начала рушиться из-за дождей в Жетысуской области.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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