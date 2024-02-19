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Дистанционное обучение ввели для некоторых школьников в Казахстане

Дистанционное обучение Фото: pixabay
Аномальный холод в Казахстане стал причиной отмены занятий для школьников второй смены в двух городах страны – Астане и Семее, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года на дистанционный формат обучения переведены:

  • в Астане – учащиеся 0-4 классов второй смены;
  • в Семее – учащиеся 0-11 классов второй смены и студенты первых двух курсов колледжей, обучаемые на базе девятого класса.

В учебном процессе других регионов страны также введены ограничения.

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Алия Абди
Астана Семей
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