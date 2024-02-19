Дистанционное обучение ввели для некоторых школьников в Казахстане

Фото: pixabay

Аномальный холод в Казахстане стал причиной отмены занятий для школьников второй смены в двух городах страны – Астане и Семее, сообщает Zakon.kz.

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