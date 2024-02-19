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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 20 по 23 февраля 2024 года.

В Астане:

  • 20 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°C, днем -17-19°C;
  • 21 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°C, днем -18-20°C;
  • 22 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°C, днем -16-18°C.

В Алматы:

  • 20 февраля – переменная облачность, днем небольшой – снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°C, днем -7-9°C;
  • 21 февраля – переменная облачность, ночью – снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°C, днем -6-8°C;
  • 22 февраля – переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -3-5°C.

В Шымкенте:

  • 20 февраля – переменная облачность, временами – снег, туман. Ветер восточный, юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0-2°C;
  • 21 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем около 0°C;
  • 22 февраля – переменная облачность, временами – снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем около 0°C.

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