Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 20 по 23 февраля 2024 года.

В Астане: 20 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°C, днем -17-19°C;

– переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -29-31°C, днем -17-19°C; 21 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°C, днем -18-20°C;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°C, днем -18-20°C; 22 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -30-32°C, днем -16-18°C. В Алматы: 20 февраля – переменная облачность, днем небольшой – снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°C, днем -7-9°C;

– переменная облачность, днем небольшой – снег. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°C, днем -7-9°C; 21 февраля – переменная облачность, ночью – снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°C, днем -6-8°C;

– переменная облачность, ночью – снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°C, днем -6-8°C; 22 февраля – переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°C, днем -3-5°C. В Шымкенте: 20 февраля – переменная облачность, временами – снег, туман. Ветер восточный, юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0-2°C;

– переменная облачность, временами – снег, туман. Ветер восточный, юго-восточный 5- 10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем 0-2°C; 21 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем около 0°C;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°C, днем около 0°C; 22 февраля – переменная облачность, временами – снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°C, днем около 0°C. Материал по теме Арктический холод накрыл Казахстан Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 20-22 февраля 2024 года. По данным РГП "Казгидромет", арктический антициклон продолжает удерживать морозную погоду на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны. Читайте также Пьяные и без страховки: сколько госномеров изъяли у казахстанцев за две недели Один из районов Алматы частично остался без света Морозы до -45°C ожидаются в восточных регионах Казахстана

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