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Арктический холод накрыл Казахстан

Арктический холод накрыл Казахстан Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 17 по 19 февраля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на территории республики – арктический холод.

"Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон, с которым сохраняются морозы. Лишь на юго-востоке страны 17 февраля с прохождением атмосферных фронтов ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью -30-38°C, днем -20-28°C.

"На юго-востоке страны ожидается понижение ночью до -15-25°C, в горах -30-35°C, днем до -10-25°C", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.

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