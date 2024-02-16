Арктический холод накрыл Казахстан

Фото: unsplash

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 17 по 19 февраля 2024 года.

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