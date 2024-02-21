Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 22 по 24 февраля 2024 года.

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