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Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Синоптики озвучили трехдневный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 22 по 24 февраля 2024 года.

В Астане:

  • 22 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -28-30°С, днем -15-17°С;
  • 23 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -15-17°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -13-15°С.

В Алматы:

  • 22 февраля – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -1-3°С;
  • 23 февраля – переменная облачность, днем – временами снег. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, временами снег, ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.

В Шымкенте:

  • 22 февраля – переменная облачность, во второй половине дня – осадки (дождь, снег), гололед, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -1+1°С;
  • 23 февраля – переменная облачность, ночью – снег, днем – осадки (дождь, снег), ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С;
  • 24 февраля – переменная облачность, временами снег, ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем около 0°С.

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