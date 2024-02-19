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Мост разошелся по швам в Семее: в акимате назвали причину

Мост разошелся по швам в Семее, в акимате назвали причину Фото: пресс-служба акимата Абайской области
В акимате Абайской области 19 февраля 2024 года рассказали, почему подвесной мост в Семее разошелся по швам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что 18 февраля был проведен визуальный осмотр гребенчатого деформационного шва, который установлен для предотвращения сдвиговых деформации между элементами моста (при растяжении, прогибе, а также сжатии различных элементов, при различных нагрузках).

"Раскрытие деформационных швов составило около 70 мм на опоре №1 и 60 мм на опоре №10 между гребнями деформационных швов... Данное раскрытие деформационного шва образовалось при колебании наружного воздуха – в течение длительного времени в ночное время температура опускалась ниже -30°C. Разрывов основного полотна пролета "750 метров", видимых повреждений конструкций моста не обнаружены, анкера мостового подвесного моста находятся в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

В областном акимате заверили, что состояние опор моста находится в удовлетворительном, в рабочем состоянии.

"Угрозы обрушения моста не выявлено", – добавили в пресс-службе акимата Абайской области.

Ранее сообщалось, что в Семее появились деформации в виде больших зазоров на мосту через реку Иртыш.

@rv_erzhan

⚡️В Семее мост разошелся по швам на 15-20 см 😳

♬ оригинальный звук - rv_erzhan

Местные жители заявили о расхождении швов подвесного моста в 15-20 см.

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