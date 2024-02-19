Обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает работу

По заверению представителей золотодобывающего предприятия, это временная мера, cообщает Zakon.kz.

По информации работодателя, полное высвобождение работников не рассматривается. С 1 апреля 2024 года предприятие планирует возобновление работы.

"Согласно устному пояснению работодателя АО "Майкаинзолото", в настоящее время идет подготовка к остановке работы фабрики. Ориентировочно приостановка планируется с 22 - 23 февраля 2024 года, при этом работникам фабрики будут выплачиваться 50% от заработной платы. Информация по количеству направляемых на простой сотрудников прорабатывается предприятием, точное количество руководство АО "Майкаинзолото" планирует сообщить до конца текущей недели", – говорит и.о. руководителя госоргана Аблай Сабыров.

Руда не добывается на предприятии с момента аварии, то есть с начала 2024 года. Фабрика все это время перерабатывала ранее заготовленную шихту.

"Так как запас сырья закончился и шахта не работает, то работа фабрики приостановлена", – сказал представитель управления труда.

На сегодняшний день штатная численность предприятия АО "Майкаинзолото" составляет 933 человека. Из них 143 работника находятся в ежегодном трудовом отпуске, 30 работников - в декретном отпуске, 42 - на больничном, 5 человек призваны в ряды вооруженных сил РК.

На вынужденном простое с оплатой 50 % уже находятся 153 работника: 109 работников шахты и 44 сотрудника участка горной техники.

Трагедия на руднике АО "Майкаинзолота" произошла в начале года. 4 января в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре человека. Тела двоих из них не могут найти до сих пор.