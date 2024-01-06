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Автобус с людьми провалился под землю: с погибшим спасателем простились в Павлодарской области

Фото: pixabay Фото: pixabay
В Павлодарской области 6 января 2023 года простились с погибшим горноспасателем, 24-летним Бердиканом Саркытом, сообщает Zakon.kz.

Похороны 24-летнего Бердикана Саркыта прошли 6 января 2023 года в поселке Майкаин. Проводить парня приехали его родные, друзья, знакомые, коллеги и местные жители.

Известно, что Бердикан Саркыт устроился работать спасателем меньше двух месяцев назад, среди погибших и пропавших горноспасателей он был самым молодым. У парня остались двое детей, одному из которых нет и года. 

Как сообщил аким поселка Майкаин Ербатыр Молдатаев, акимат и предприятие, на котором работал погибший, оказали содействие в организации похорон. Кроме того, семье Бердикана Саркыта будет выплачена материальная помощь.

"Каждой семье погибших и пропавших АО "Майкаинзолото" и Павлодарский филиал республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб выплатит материальную помощь более 4,5 миллиона тенге", – сообщил Ербатыр Молдатаев. 

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

5 января аким Павлодарской области Асаин Байханов показал масштабы воронки. В этот же день стало известно, что полиция региона начала расследование по факту гибели спасателей на руднике АО "Майкаинзолото".

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