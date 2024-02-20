Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 20 февраля 2024 года, назвали официальное количество мигрантов, работающих в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в релизе, по состоянию на 1 февраля по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 12 882 иностранных гражданина.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2671 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5871 и 595 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 564 человека, а в рамках корпоративного перевода – 2616 человек", – говорится в сообщении.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 4326 человек (33,5%),

обрабатывающей промышленности – 1370 человек (10,6%),

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1298 человек (10%),

профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человек (6,5%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4045 человек (31,4%),

Индия – 1152 человек (8,9%),

Турция – 1110 человек (8,6%),

Узбекистан – 673 человек (5,2%).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.