Названо официальное количество мигрантов, работающих в Казахстане
Как уточняется в релизе, по состоянию на 1 февраля по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 12 882 иностранных гражданина.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
- 565 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
- 2671 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 5871 и 595 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 564 человека, а в рамках корпоративного перевода – 2616 человек", – говорится в сообщении.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1657 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 456 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97,2% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
- строительства – 4326 человек (33,5%),
- обрабатывающей промышленности – 1370 человек (10,6%),
- горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1298 человек (10%),
- профессиональной, научной и технической деятельности – 843 человек (6,5%),
- сельского, лесного и рыбного хозяйства – 600 человек (4,6%).
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
- Китай – 4045 человек (31,4%),
- Индия – 1152 человек (8,9%),
- Турция – 1110 человек (8,6%),
- Узбекистан – 673 человек (5,2%).
В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.