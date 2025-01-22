Сколько трудовых мигрантов из Узбекистана работает в Казахстане

По официальным данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана на конец 2024 года в нашей стране официально работали 13 743 иностранца, из них 1273 работника – граждане Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Между тем, сайт "Газета.uz" со ссылкой на Агентство миграции Узбекистана 21 января 2025 года сообщил, что за 2024 год количество узбекских трудовых мигрантов в Казахстане выросло больше, чем в 1,5 раза – с 196,8 тыс. до 322,7 тыс. человек.

Так же, по данным Агентства миграции РУ, наиболее заметен спад интереса мигрантов к России. Если к началу 2024 года там работало 1,2 млн узбекистанцев, то в начале нынешнего года эта цифра снизилась до 698 тыс. работников, – пишет издание.

"При этом Россия все еще остается страной с наибольшим количеством привлеченных из Узбекистана мигрантов. Однако к ней уверенно приближается Казахстан, в этой стране в начале 2024 года трудились 196,8 тыс. узбекистанцев, но уже к началу этого года их число увеличилось до 322,7 тыс." Газета.uz

Далее в статье рассказывается о методике подсчета числа мигрантов со слов начальника управления Агентства миграции Азима Ахматова.

"Через три месяца после выезда гражданина Узбекистана из страны информация о нем поступает непосредственно в Министерство внутренних дел. Кроме того, в международной тенденции миграционные показатели рассчитываются по трем источникам. Первый формируется путем переписи населения и проведения среди них опросов, второй — через базы административного управления, третий — на основе данных пограничных пунктов пропуска. Все эти данные суммируются, и затем получается цифра", – начальник управления Агентства миграции Узбекистана Азим Ахматов

Редакция Zakon.kz обратится в Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана с просьбой разъяснить причину столь серьезного расхождения в цифрах.