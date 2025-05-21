Как строительство школ стимулирует региональную экономику в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев 21 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о ходе реализации национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Глава Минпросвета отметил, что строительство школ стимулирует региональную экономику сразу по нескольким направлениям.

"Во-первых, сами стройки привлекают местные строительные компании и рабочие бригады, что создает новые рабочие места в ходе строительства школ. Во-вторых, каждая новая школа – это десятки постоянных рабочих мест для педагогов и технического персонала. В целом по стране для укомплектования всех новых школ потребуется свыше 30 тысяч новых педагогов к 2026 году", – сказал Гани Бейсембаев.

Кроме того, появление современной школы повышает привлекательность населенного пункта. В регион приходят молодые специалисты, семьи реже уезжают, а вокруг школы развивается инфраструктура. Проект дает мультипликативный эффект в виде занятости и долгосрочных инвестиций в человеческий капитал на местах.

Ранее сообщалось, что теперь "Комфортные школы" будут именоваться "Келешек мектептері". На сегодня успешно завершено строительство 105 объектов, еще 112 школ будут сданы до конца 2025 года.