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Общество

Как строительство школ стимулирует региональную экономику в Казахстане

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 15:10 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 21 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказал о ходе реализации национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Глава Минпросвета отметил, что строительство школ стимулирует региональную экономику сразу по нескольким направлениям. 

"Во-первых, сами стройки привлекают местные строительные компании и рабочие бригады, что создает новые рабочие места в ходе строительства школ. Во-вторых, каждая новая школа – это десятки постоянных рабочих мест для педагогов и технического персонала. В целом по стране для укомплектования всех новых школ потребуется свыше 30 тысяч новых педагогов к 2026 году", – сказал Гани Бейсембаев.

Кроме того, появление современной школы повышает привлекательность населенного пункта. В регион приходят молодые специалисты, семьи реже уезжают, а вокруг школы развивается инфраструктура. Проект дает мультипликативный эффект в виде занятости и долгосрочных инвестиций в человеческий капитал на местах.

Ранее сообщалось, что теперь "Комфортные школы" будут именоваться "Келешек мектептері". На сегодня успешно завершено строительство 105 объектов, еще 112 школ будут сданы до конца 2025 года.

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Бауыржан Муканов
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