Экономика и бизнес

Угрожали жизни и здоровью работников: спасатели оштрафовали бизнес на 62 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства 2 июня 2026 года рассказал, как часто бизнес нарушает требования по промышленной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Чингис Аринов сообщил, что с начала года проверено в 2,5 раза больше предприятий, чем в прошлом году, выявлено свыше 10 тыс. нарушений.

"К административной ответственности привлечено 523 работника различного звена. Общая сумма штрафов увеличилась с 6 млн до 62 млн тенге. За грубые нарушения, относящиеся к угрозе жизни и здоровью работников, приостановлено свыше 600 объектов и технических устройств. При этом отдельные предприятия игнорируют введенные ограничения и продолжают работать, повышая вероятность аварийных ситуаций. В этой связи нами в отношении недобросовестных владельцев будут приняты дополнительные меры", – заявил он.

Также в прошлом году было проверено 55 шахт и рудников. На 45-ти объектах уже внедрены современные системы безопасности.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал, из-за чего мог произойти взрыв на заводе в Усть-Каменогорске.

