Почему остановилась фабрика "Майкаинзолото", где автобус с людьми провалился под землю

Заместитель председателя комитета промышленной безопасности МЧС Муса Танабаев в кулуарах правительства 20 февраля рассказал о ситуации на руднике "Майкаинзолото", где продолжаются поиски тел погибших спасателей, передает Zakon.kz.

Как пояснил Танабаев, обогатительная фабрика "Майкаиинзолото" приостанавливает работу из-за того, что закончился запас сырья.

"Есть мероприятия, которые указаны в акте расследования. Основных три. Первое – провести научную экспертизу оценки рисков последствий завалов, потому что неизвестно, как поведут себя пустоты. Второе – определить количество перемычек и их установить. Они нужны для того, чтобы обезопасить рабочих от ударной волны, если в дальнейшем та масса, которой заполнены пустоты, пробьет потолочную часть на руднике. Если такие мероприятия "Майкаинзолото" выполнит в сроки, которые мы установили 30 марта, тогда они могут приступить к работе, то есть к добыче". Муса Танабаев

По его словам, выполнение этих условий обязательны, для того, чтобы обеспечить безопасность на предприятии.

Обрушение грунта на руднике АО "Майкаинзолото" произошло 4 января 2024 года. В очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре человека. Тела двоих из них не могут найти до сих пор.

Семьям погибших спасателей в Майкаине была оказана материальная помощь 1 февраля 2024 года.

19 февраля стало известно, что обогатительная фабрика "Майкаинзолото" приостанавливает работу.