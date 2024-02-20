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Как будут проводить скрининг на наркотики среди школьников и студентов

Как будут проводить скрининг на наркотики среди школьников и студентов Фото: Zakon.kz
В Казахстане рассматривают два варианта проведения скрининга на наркотики среди школьников и студентов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель информационно-аналитического мониторингового центра "Республиканского научно-практический центр психического здоровья" Минздрава Гульмира Садвакасова отметила, что основной рассматриваемый вариант – психологическое тестирование.

"Мировая статистика и практика показывают, что наиболее эффективным является скрининг с использованием психологических тестов. Валидизированные опросники в принципе могут показать, есть ли такие риски у подростка", – рассказала Гульмира Садвакасова.

По ее словам, вариант биологического наркотестирования тоже рассматривается. Этот пункт включили в комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

"Больше 10 лет назад, родители были против того, чтобы брать у школьников и студентов биологические анализы. На сегодняшний день родители готовы, потому что чем раньше выявят, тем быстрее пойдет процесс лечения. На сегодняшний день вопрос по биологическим анализам мы прорабатываем совместно с Минздравом", – добавил и.о. начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

В сентябре 2023 года в МВД впервые заявили о планах ввести скрининг на наркотики для школьников. Однако тогда же заверили, что никаких принудительных обследований школьников не будет.

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