Школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы

Начало учебного года могут перенести для школьников и студентов Астаны в связи с проведением V Всемирных игр кочевников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, сейчас проводятся переговоры с Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования.

"Есть два варианта развития событий: либо мы переводим школы, которые находятся на проспектах Кабанбай батыра и Туран, на онлайн-формат обучения. Либо мы оттягиваем по Астане начало учебного периода. Это мы активно обсуждаем, буквально на следующей неделе должны принять решение", – сообщил Серик Жарасбаев.

Он уточнил, что закрывать проспекты Кабанбай батыра и Туран пока не планируют. Однако, чтобы разгрузить трафик во время проведения Всемирных игр кочевников, до спортивных объектов будут курсировать специальные шаттл-басы. Кроме того, было передвинуто время начала соревнований с 09:00 утра на 11:00.

Ранее стало известно, сколько денег получат победители V Всемирных игр кочевников.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее международное спортивное состязание по этническим видам спорта.