Сколько в Казахстане наркозависимых среди детей, посчитали в Минздраве

Руководитель управления Департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова рассказала, сколько в Казахстане наркозависимых, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным на 1 января 2024 года, на динамическом наблюдении с диагнозом "психические поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ" состоит 108 722 человека, в том числе 18 329 лиц с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ.

"Из числа наркозависимых 91% (16 817) – мужчины, 9% (1512) – женщин, 15% (2734) – молодежь от 18 до 29 лет, 66 человек – дети и подростки. По видам употребляемых веществ – 6080 человек состоят на учете с зависимостью от опиоидов, 6488 – с зависимостью от каннабиноидов, 798 человек с зависимостью от синтетических наркотиков", – отметила руководитель управления Департамента организации медицинской помощи Анжела Бексултанова.

При этом она подчеркнула, что официальная статистика не отражает реальное количество наркозависимых в стране, так как многие скрывают свое состояние, ссылаясь на различные страхи.

"Официальная ведомственная статистика складывается из числа лиц, попавших в поле зрения врача-нарколога и взятых на динамическое наблюдение с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ". При этом взятие на динамическое наблюдение осуществляется только с информированного согласия пациента", – уточнила Анжела Бексултанова.

Так, за прошлый год в условиях круглосуточного стационара было пролечено около 3 534 пациентов с зависимостью от наркотических веществ.

Ранее стало известно, как будут проводить скрининг на наркотики среди школьников и студентов.