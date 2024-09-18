Достаточно иметь интернет и гаджет: на доступность наркотиков в Казахстане указал депутат

Депутат Мажилиса Руслан Берденов рассказал, сколько человек в Казахстане состоят на учете как наркозависимые, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова Руслан Берденов указал на доступность синтетических наркотиков.

"Для получения необходимо иметь интернет и гаджет. В Казахстане более 18 тысяч человек состоят на учете как наркозависимые. Если в 2023 году в стране было изъято более 1 млн граммов наркотиков, то с начала 2024 года этот показатель достиг 900 тысяч граммов", – отмечает мажилисмен.

По его словам, преступления, связанные со сбытом наркотиков, совершили 3145 человек, из них осуждены 2560 человек.

"Такими темпами через 10 лет будет осуждено количество людей, равное населению одного села. Сегодня 8% из более чем 37 тысяч осужденных отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. Вызывает тревогу снижение возраста граждан, уличенных в наркопреступлениях, до 16-17 лет и рост числа женщин-преступниц", – добавил депутат.

6 сентября 2024 года полицейские вместе с волонтерами за несколько часов закрасили более 120 граффити с рекламой наркотиков в Костанае.