Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Достаточно иметь интернет и гаджет: на доступность наркотиков в Казахстане указал депутат

Доступность наркотиков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 17:15 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Руслан Берденов рассказал, сколько человек в Казахстане состоят на учете как наркозависимые, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова Руслан Берденов указал на доступность синтетических наркотиков.

"Для получения необходимо иметь интернет и гаджет. В Казахстане более 18 тысяч человек состоят на учете как наркозависимые. Если в 2023 году в стране было изъято более 1 млн граммов наркотиков, то с начала 2024 года этот показатель достиг 900 тысяч граммов", – отмечает мажилисмен.

По его словам, преступления, связанные со сбытом наркотиков, совершили 3145 человек, из них осуждены 2560 человек.

"Такими темпами через 10 лет будет осуждено количество людей, равное населению одного села. Сегодня 8% из более чем 37 тысяч осужденных отбывают наказание за преступления, связанные с наркотиками. Вызывает тревогу снижение возраста граждан, уличенных в наркопреступлениях, до 16-17 лет и рост числа женщин-преступниц", – добавил депутат.

6 сентября 2024 года полицейские вместе с волонтерами за несколько часов закрасили более 120 граффити с рекламой наркотиков в Костанае.

Читайте также

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
В Алматы на 10 дней введут ограничения из-за пробивки проспекта Абая
Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран
Не вкладывайте деньги в ЖК "Ayana Plaza": полицейские обратились к казахстанцам
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
Социально значимые биржевые товары появятся в Казахстане
Екатерина Елисеева
Астана Мажилис Парламента РК 2024 год Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: