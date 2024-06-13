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Законодательство РК

Будут ли наказывать иностранных артистов за мат на казахстанской сцене

Министр, правительство , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:02 Фото: primeminister.kz
Министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Сената ответила, как будет распространяться запрет на нецензурную лексику для артистов и коснется ли это иностранцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению министра, миссия деятелей культуры – нести духовные ценности и формировать культуру.

"Если мы сейчас спокойно будем допускать, что со сцены будут материться, употреблять алкогольные или наркотические вещества, как это будет вообще действовать? Поэтому, однозначно, мы сейчас поднимаем вопрос, что сцену надо уважать. В первую очередь, любой исполнитель, который выходит на сцену и зарабатывает посредством своего таланта, должен уважать своего зрителя", – озвучила спикер.

У Аиды Балаевой уточнили, если на концертах будут возрастные ограничения, то будет ли действовать там запрет на мат или он будет допустим?

"Материться в любом случае нельзя. Как вы видите это на сцене? В любом случае, в договорах прописывать, что можно, что нельзя", – ответила министр.

Также был задан вопрос насчет иностранных артистов – будут ли их наказывать по нашему закону?

"Конечно. Почему мы должны делить? Иностранные артисты выступают на территории нашего государства, поэтому они должны уважать и соблюдать наши законы", – резюмировала Балаева.

7 марта в Казахстане введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Мы разобрались с экспертами, как будет работать новшество, в каких случаях горожан могут оштрафовать на 69 тыс. тенге и что считается матом.

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