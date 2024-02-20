Международный терминал аэропорта Алматы: насколько он готов и что нового там появится

Президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой 20 февраля 2024 года рассказал, что новый международный терминал уже готов на 87%, в июне 2024 года он начнет работать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Таким образом, новый терминал будет обслуживать только международные вылеты. Старый терминал модифицируют, и он будет обслуживать внутренние вылеты.

"На сегодняшний день степень готовности здания нового международного терминала составляет 87%, центральной инженерной установки – 99%, аэродрома – 93%, привокзальной территории – 78%, эстакады – 80%. К июню 2024 года мы планируем открыть новый терминал", – рассказал Аль Эр Тунга Эрсой.

Фото: аэропорт Алматы

По словам президента аэропорта Алматы, в терминале будет 50 стоек, где пассажиры смогут зарегистрироваться на рейс. Для удобства также будут стойки для самостоятельной регистрации.

Фото: аэропорт Алматы

"Мы получаем жалобы на длинные очереди, когда идет регистрация на рейс или паспортный контроль. В принципе, пропускная способность действующего здания ограничена, поэтому появятся дополнительные стойки регистрации. Кроме того, мы планируем сократить среднее время прохождения от стойки регистрации до гейта с 15 минут до 3-4 минут", – объяснил Аль Эр Тунга Эрсой.

Фото: аэропорт Алматы

Помимо этого, для комфорта пассажиров в новом терминале будут предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также комнаты отдыха, сo-working-зоны, VR-комната, туалет для домашних животных.

Также здесь откроют музей, посвященный развитию гражданской авиации и аэропорту Алматы.

Фото: аэропорт Алматы

С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность Международного аэропорта Алматы увеличится до 14 млн пассажиров в год, а телескопические трапы нового терминала смогут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта.

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18 января 2024 года сообщалось, что вопросы строительства нового международного терминала аэропорта Алматы и реализации ряда других инфраструктурных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан.