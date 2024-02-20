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Глава аэропорта Алматы опроверг информацию о зарплате в 40 тыс. долларов

глава аэроопрта Алматы опроверг информацию о зарплате в 40 тыс. долларов Фото: Zakon.kz
Президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой прокомментировал информацию о зарплате в 40 тыс. долларов в месяц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аль Эр Тунга Эрсой не назвал конкретную цифру, но заявил, что его зарплата гораздо меньше 40 тыс. долларов в месяц.

"К сожалению, я не могу открыто говорить о зарплате. Моя зарплата гораздо меньше той цифры, которую вы озвучили. Это конфиденциальная информация, у нас частная компания, я не чиновник и не работаю на правительство. Поскольку частная компания, мы не можем говорить о ней. Но я был удивлен информации о зарплате в 40 тыс. долларов в месяц", – сказал Аль Эр Тунга Эрсой.

Ранее глава аэропорта Алматы рассказал, что новый международный терминал городского аэропорта уже готов на 87% и уже в июне 2024 года начнет работать.

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