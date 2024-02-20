Токаев – к молодежи: Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 20 февраля 2024 года на форуме Президентского молодежного кадрового резерва, обратился к молодежи, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что где бы он ни находился, его всегда волнует будущее молодого поколения

"Я возлагаю на вас большие надежды. Я буду делать все возможное, чтобы поддерживать вашу работу во всех секторах, будь то экономика, государственная служба и так далее. Вы взрослеете, мы стареем. Это вполне нормально. Придет время, и мы уступим вам место. Мы уйдем на пенсию, а вы придете нам на смену. Но вы должны быть готовы служить своей стране, служить нашей Родине. Мы вступаем в очень трудное время, мы видим, какие потрясения происходят за рубежом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В заключение глава государства подчеркнул, что на специалистов Президентского молодежного кадрового резерва возлагается огромная ответственность, ведь их главная задача – защита интересов государства.

"Вы в скором времени подойдете к тому, что будете принимать самые ответственные решения на благо государства, будете руководить нашей страной в самых разных секторах, будь это правительство или квазигосударственный сектор. Ну и, конечно же, вы будете работать в частном секторе. Поэтому я с большой надеждой смотрю на вас. Прежде всего, необходимо понимать эту огромную ответственность. Какой бы ни была отрасль, главной целью должны быть интересы государства. Как известно, недавно я провел расширенное заседание правительства, на котором остановился на конкретных мерах по реализации новой экономической политики Казахстана. Сейчас перед нами стоят масштабные задачи", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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