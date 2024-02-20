Суд по делу об убийстве Карины: адвокат мачехи запросила новые судебно-биологические экспертизы

В Алматы 20 февраля 2024 года в ходе очередного судебного разбирательства допросили свидетелей убийства семилетней Карины Закураевой. В ходе заседания адвокат мачехи запросила о ходатайстве проведения новых судебно-биологических экспертиз.

Суд отказал требованиям защиты, но удовлетворил запрос по вызову на следующее заседание судмедэксперта, проводившего осмотр тела девочки. Корреспондент Zakon.kz рассказывает подробности процесса.



Дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, на скамье подсудимых – 47-летняя мачеха девочки – известная общественница Балжан Турлыбек. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство малолетнего лица". Дело рассматривает судья Ерлан Болатов.

В ходе судебного заседания 20 февраля опросили свидетелей со стороны защиты, а также несколько судмедэкспертов, осматривавших в первые часы тело убитой девочки.

После опроса судмедэкспертов адвокат пришла к мнению, что по делу не была назначена и соответствующе проведена судебно-биологическая экспертиза, добавив, что исследования были выполнены с нарушениями.

"Не установлено, научно и документально не обосновано, что по делу имеются какие-то биологические выделения: наличие крови и других биологических жидкостей Карины, а также остальных людей, – сказала адвокат".

В результате защита запросила ходатайство о повторном проведении судебно-биологических исследований, биологической экспертизы с изъятых с места трагедии ватно-марлевых тампонов, смывов с кафеля ванной и с батареи, расположенной в зале.



Суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства по проведению повторной экспертизы.



После двухчасового совещания судья Ерлан Болатов принял решение отклонить ходатайство о назначении новой судебно-биологической экспертизы.

В июле 2023 года стало известно, что женщину подозревают в убийстве семилетней дочери сожителя в Алматы. Родственники девочки заявили, что она несколько месяцев жестоко избивала ребенка.



Похороны семилетней Карины состоялись в Алматы 13 июля 2023 года. 14 июля подозреваемую арестовали на два месяца. Задержанной оказалась известная в городе общественница Балжан Турлыбек.

Главное судебное разбирательство по делу об убийстве 7-летней Карины Закураевой началось в ноябре прошлого года. Тогда показания дали родственники погибшей девочки.

20 декабря 2023 года в ходе главного судебного разбирательства допросили отца убитой семилетней Карины. Защита заявила ходатайство о допросе дополнительных свидетелей. Процесс продолжается.