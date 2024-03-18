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Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы

Убийство семилетней Карины: известную общественницу осудили в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 марта 2024 года, в Алматы поставлена точка в деле об убийстве семилетней Карины Закураевой. Ее мачеха Балжан Турлыбек признана виновной и осуждена на 20 лет лишения свободы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главное судебное разбирательство в СМУС продлилось больше полугода. На прениях прокурор запросил для обвиняемой 20 лет лишения свободы.

"Суд, рассмотрев уголовное дело, приговорил Балжан Турлыбек признать виновной и назначить ей 20 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии средней безопасности", – огласил приговор председательствующий по делу судья Ерлан Болатов.
Мачеху осудили за убийство семилетней Карины в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 11:27

Фото: Zakon.kz

Осужденная Балжан Турлыбек заявила, что вину не признает и будет обжаловать приговор.

Бабушка убитой Карины – Елена Закураева – намерена подавать в суд на приемного сына, отца Карины – Бакена Галымжанулы за истязание девочки.

Трагедия произошла в июле 2023 года. В полицию поступил вызов о скоропостижной смерти маленькой алматинки в квартире дома. Однако, прибыв на место, стражи порядка обнаружили на ее теле множественные следы насильственной смерти. Причем экспертиза установила, что девочку не только забили до смерти, а истязали на протяжении долгого времени.

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На скамье подсудимых оказалась 47-летняя мачеха девочки – известная общественница Балжан Турлыбек. Ей предъявили обвинение в убийстве. Прокурор заявил, что мачеха невзлюбила падчерицу из-за того, что у нее было недержание кала и она "систематически испражнялась в штаны". Это подтолкнуло женщину жестоко избить ребенка. В обвинительном акте говорится, что хозяйка дома, почуяв неприятный запах от выделения каловых масс, разозлилась, ударила девочку головой об батарею в зале. Далее потащила ее в ванную комнату, где и добила.

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Подсудимая вину не признала, у родных падчерицы прощения не попросила, а, напротив, заявила, что любила и заботилась о ней, как о собственной дочери: каждый день одевала в новое и дарила ей дорогие подарки. Якобы даже спасла ее из нечеловеческих условий жизни, где она голодала и даже попрошайничала на улице. В смерти ребенка обвинила ее родного отца, своего сожителя – 34-летнего Бакена Галымжанулы, который периодически давал ремня Карине за непослушание.

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