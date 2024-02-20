Аномально холодная зима бьет рекорды по выпавшему снегу

Фото: Telegram/qazavtojol

С начала 2024 года по Казахстану бушует непогода. Особенно, разыгрался февраль. По данным АО "НК "КазАвтоЖол", количество выпавшего снега этой зимой превысило норму в два раза, сообщает Zakon.kz.

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