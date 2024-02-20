Аномально холодная зима бьет рекорды по выпавшему снегу
Фото: Telegram/qazavtojol
С начала 2024 года по Казахстану бушует непогода. Особенно, разыгрался февраль. По данным АО "НК "КазАвтоЖол", количество выпавшего снега этой зимой превысило норму в два раза, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе РГП "Казгидромет" уточнили, что рост зафиксирован по сравнению с зимним периодом 2022-2023 года.
"В северной части Казахстана высота снежного покрова достигает 50 см, а в Восточной и Юго-Восточной частях доходит до 90 см. Особенностью текущей зимы стали также сильные порывистые ветры, особенно заметные в горных районах и на перевалах, где скорость порывов достигала 40-45 м/с".АО "НК "КазАвтоЖол"
Фото: Telegram/qazavtojol
Специалисты отмечают, что с учетом подобных аномальных погодных условий особое внимание стоит уделить соблюдению мер предосторожности.
"Будьте бдительны и внимательны на дорогах. Следуйте всем необходимым инструкциям".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Фото: Telegram/qazavtojol
В Казахстане из-за ухудшения погодных условий остаются закрытыми трассы в нескольких областях.
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