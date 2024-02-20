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Сильные морозы, метель и туман: прогноз погоды в Казахстане на 21 февраля

Сильные морозы, метель и туман: прогноз погоды в Казахстане на 21 февраля Фото: unsplash
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на среду, 21 февраля 2024 года. Согласно прогнозу, ожидаются сильные морозы, метель и туман, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики ожидается морозная погода без осадков.

"Лишь на западе, юге, юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется снег с низовой метелью. На юге, юго-востоке, в центре – усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – туман", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что:

  • ожидается сильный мороз в Карагандинской области -35°C, очень сильный мороз на востоке Карагандинской области -40°C;
  • сохраняется очень сильный мороз в Жетысуской области -30-35°C, в Абайской области -40°C, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области -45°C.

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