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Как акимат наградил мужчину, спасшего тонувшего в БАКе ребенка

Акимат наградил мужчину, спасшего тонувшего в БАКе ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 17:54 Фото: акимат Талгарского района
Акимат Талгарского района выполнил обещание и отметил поступок мужчины, спасшего тонувшего в Большом Алматинском канале ребенка, сообщает Zakon.kz.

Ботан Серикжан Сембайулы, проявивший мужество и отвагу, спас жизнь маленького мальчика, который оказался в опасной ситуации, отметили в акимате.

"Глава района Танат Айдарбеков выразил благодарность герою, отметив его неоценимые моральные качества и отдавая дань уважения его родителям. В знак признания его мужества, Ботану было вручено благодарственное письмо от акима Талгарского района и новейший iPad", – сообщили в акимате.

Аким района отметил, что действия настоящего мужчины не должны остаться незамеченными. Наша страна должна знать о своих героях.

10 июля 2024 года в соцсетях появилось видео тонущего в Большом Алматинском канале ребенка. Ему на помощь пришел случайный прохожий, которого в Казнете прозвали "героем нашего времени". 11 июля герой-спаситель рассказал детали произошедшего.

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